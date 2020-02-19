Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 19 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları

Dün 310 lira olan altının gram fiyatı yeni güne değer kazancıyla başlayarak yükselişe geçerek 314 lira seviyesinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 516 lira bandında işlem görüyor.

Altının onsu ise yüzde 0,14 primle 1.609,15 dolardan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası yılın ikinci toplantısında da faiz indirdi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 10,75'e çekti.



Merkez, böylece son 6 toplantıda 13,25 puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.

Kurul'dan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir.

VIDEO: ALTINDA YÜKSELİŞ NEREYE KADAR SÜRER?

