Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Ağustos 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, yatırımcılar faizlerle ilgili merkez bankası yetkililerinden ipucu beklerken dolardaki hafif gerileme ve yüksek tahvil getirilerinin altının 1900 dolar seviyesinde sabitlenmesine destek olmasıyla yükseldi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1900 doların hemen üzerinde seyrediyor.



Altının gram fiyatı 1665 lira, çeyrek altın 2 bin 740 liradan satılıyor.



GÖZLER YARIN MERKEZ'DE



İç piyasada gözler yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyor.



KÜRESEL PİYASALARDA ABD VE ÇİN ETKİSİ



ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.



Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.



Söz konusu durum tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden olurken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,3660 ile son 16 yılın zirvesine test etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 40 seviyesini aştı.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, konuya ilişkin açıklamasında, tahvil getirilerindeki son hareketlerin, uygun olmayan piyasa sıkılaştırmasına işaret etmediğini, bunun muhtemelen güçlü ekonomik verilere bir yanıt olduğunu belirtti.



Fed'in eylül ayı toplantısının sonucu hakkında şimdiden konuşmayacağını ifade eden Barkin, enflasyon yüksek kalırsa ve talep düşme sinyalleri vermezse bunun daha sıkı para politikası gerektireceğini savundu.



Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI