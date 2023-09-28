Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Eylül 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, bugün seviyesini korusa da dün dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişler nedeniyle kaydedilen altı ayın dip seviyesinde seyrediyor.



Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarında izleyeceği yola dair ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak ekonomik verileri izleyecek.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1875 dolar seviyesinde işlem görüyor.



İç piyasada altının gram fiyatı 1649, çeyrek altın 2 bin 698 liradan satılıyro.



Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.



Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD hükümetinin kapanma potansiyeli olduğunu anımsatarak, "Otomotiv işçilerinin grevi ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum Fed'in daha az agresif hamleler yapmasını gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma, ücret artışındaki yavaşlama, fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışındaki azalma ve Fed'in agresif sıkılaşma döngüsünün gecikmeli etkileri nedeniyle tüketici harcamalarında bu yılın 4. çeyreği itibarıyla belirgin bir yavaşlama beklendiğini bildirdi.



Dün ABD'de açıklanan Mortgage Bankalar Birliği'nin verilerine göre, ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,41 ile Aralık 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü.



Söz konusu gelişmelerin ardından yükselişine devam eden 10 yıllık ABD hazine tahvili getirileri, Ekim 2007'den bu yanan en yüksek seviyede seyrederken, dolar endeksi de 106,8'e çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.



Arz endişelerinden kaynaklı küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş de yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, 95 doları aşarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI