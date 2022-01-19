Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak 2022 güncel çeyrek altın alış fiyatı 1263,82 lira, satış fiyatı 1295,46 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 789,67 lira, satış fiyatı 790,04 lira seviyesinde yer alıyor.
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