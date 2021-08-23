Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Ağustos 2021 güncel altın  fiyatları

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Gram altın dolar kurunun düşmesiyle 488 TL civarında bulunuyor.



Ağustos ayına sert bir düşüşle başlayan ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde 1.787 dolar civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın 797 TL, cumhuriyet altını ise 3.180 lira seviyelerinde



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ekonomi takviminde, bugün dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı Almanya'da, perşembe de ABD'de büyüme verileri öne çıkıyor.



Analistler, Jackson Hole toplantıları kapsamında cuma günü konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın, varlık alımlarının azaltılması konusunda yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.