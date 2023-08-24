Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ağustos 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Yatırımcılar merkez bankası yetkililerinin yarın Jackson Hole konferansında verecekleri ipuçlarını beklerken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik endişelerin azalmasıyla altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseldi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1921 dolar civarında seyrediyor.



Altının gram fiyatı 1681 lira, çeyrek altın 2 bin 760 lira, cumhuriyet altını 11 bin 150 liradan satılıyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR



Piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.



Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor. Politika faizi iki ayda toplam 9 puan artırılmıştı.



Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.



ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden verilerin, Fed'in, "şahin" politikalarını daha net şekilde gözden geçirmesine neden olabileceğini aktaran analistler, bu durumun altına olan talebi artırdığını söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.950 doların direnç, 1910 ve 1900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI