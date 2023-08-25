Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, doların yeniden 2,5 ayın zirvesini görmesinin ardından geriledi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1912 dolar seviyesinde işlem görüyor.
İç piyasada Merkez Bankası'ndan gelen sürpriz faiz artışının etkisiyle altın fiyatlarında düşüş görüldü.
Merkez Bankası dünkü toplantıda 2,5 puanlık artış beklentilerine rağmen politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.
Piyasa beklentilerinin çok üstünde gelen faiz artışının ardından altının gram fiyatı 1600 liranın altına kadar inmesi sonrasında bugün 1607 liradan satılıyor. Çeyrek altın 2 bin 654 liradan işlem görüyor.
GÖZLER POWELL'IN MESAJLARINDA
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bugün yapacağı konuşmada vereceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor.
Yatırımcılar faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği ve Mart 2022'den bu yana enflasyonu düşürmek üzere faizleri artıran Fed'in faizleri ne kadar süre yüksek seviyelerde tutmayı planladığı konularında ipucu bekliyor.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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