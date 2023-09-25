Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Eylül 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, geçen haftayı yüzde 0,1 artıda kapamasının ardından bugün yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımlarının devame deceğine işaret eden açıklamalarını değerlendirmesiyle geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak tüketici fiyatları verisi de yakından izlenecek.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1921 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1681 lira, çeyrek altın 2 bin 756 liradan satılıyor.

Gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı endişesi öne çıkarken, bazı bankaların faiz artışı konusunda sona geldiğine dair öngörüler arttı.





Fed'in, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın Banka, ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korumuş ve yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışının daha sinyalini vermişti.



Analistler, Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, piyasalardaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu söyledi.



Bu hafta ülkedeki yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, verilerin gelecek dönemde Fed'in atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.



Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor. Banka'nın Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun hedefe dönmesi için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı düzeyde tutulması gerektiğini söyledi.



Boston Fed Başkanı Susan Collins de faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasının gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti. Daha fazla faiz artışının masanın dışında olmadığını vurgulayan Collins, barınma dışındaki temel hizmetler gibi enflasyonun önemli bileşenlerinin henüz sürdürülebilir bir iyileşme göstermediğine dikkati çekti.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise daha fazlasının gerekli olup olmadığını görmek amacıyla faiz oranlarını sabit bıraktıklarını, daha yavaş bir tempoda ilerlemeleri gerektiğini belirtti.



Söz konusu gelişmelerin ardından dolar endeksi, 105,6 seviyesiyle yaklaşık son 6 ayın zirvesinde bulunurken, son dönemlerde artan arz endişeleriyle yükselişi dikkati çeken Brent petrolün varil fiyatı ise yatay bir seyirle 92,3 dolardan işlem görüyor.



Analistler, son dönemde yaşanan petrol fiyatlarındaki artışın hedge fonların tercih değiştirmesine neden olduğunu ifade ederek, fon yöneticilerinin petrol fiyatlarında artış olacağı yönünde aldığı pozisyonların yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI