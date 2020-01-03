Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 477,75 lira, satış fiyatı 483,55 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 294,80 lira, satış fiyatı 294,91 liradan işlem görüyor.

altın6.jpg

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 'güvenli liman' olarak tanımlanan altın fiyatlarında artışa neden oldu. 

Altının ons fiyatı 1538 doları aşarken, gram altın fiyatı 295 liranın hemen altında yer alıyor. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...