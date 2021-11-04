Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Kasım 2021 güncel altın kuru

Altın fiyatlarında piyasalar beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı dün açıklandı.

Fed beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken varlık alımlarını azaltmaya kasımda başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti.

Fed öncesi gerileyen altın fiyatları varlık alımı azaltımına rağmen faiz artırımının yakında gerçekleşmeyeceğine dair beklentilerle yeniden yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün 550 liradan güne başlayan gram altın küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’nin birbirini dengelemesiyle yatay bir seyir çizerek bugün yine 550 lira seviyesinde.

Yeni haftaya 1.784 dolar civarında başlayan ons altın Fed öncesi 1.760 dolara kadar geriledikten sonra faiz artırımlarının yakında başlamayacağına dair mesajlarla yeniden 1.775 dolara tırmandı.

Çeyrek altın 899 lira, cumhuriyet altını ise 3.599 liradan hareket ediyor.

Altında piyasalar işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.