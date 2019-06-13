Çeyrek altın ne kadar? (13 Haziran 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne bir önceki kapanuşa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla başla

Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 247,6 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.673 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 primle 1.334,31 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, dolar varlıklarının değer kaybetmesi, ABD Merkez Banksı'nın (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için teknik olarak 1.335 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.



Piyasalar bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistiklerini takip edecek.

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