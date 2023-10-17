Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ekim 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç lira oldu? 17 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları.

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ekim 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...I

İsrail-Filistin çatışmalarıyla birlikte 1900 dolar seviyesini tekrar aşan 1915 dolar seviyesinde işlem görürken, 1716 dolara alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2928 lira

Yarım altın 5856 lira

Tam altın 11661 lira

Cumhuriyet altını 11668 lira

Reşat altın 11700 lira

Gremse altın 29244 liradan el değiştiriyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Dolar kaç TL oldu? (17 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar kaç TL oldu? (17 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)

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