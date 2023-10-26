Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ekim 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmaların yarattığı endişelerle yükseldi ve güvenli liman olarak görülen altın dolar ile tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen kazanımlarını korudu.



Altın fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmaların yarattığı endişelerle yükselirken ve güvenli liman olarak görülen altın, dolar ile tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen kazanımlarını koruyor.



Öte yandan Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı da belli oldu.



Ekim ayı toplantısını yapan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltti.



Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen karar sonrası altının spot piyasadaki ons fiyatı 1987 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1797 lira, çeyrek altın 3 bin 1 liradan satılıyor.

İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASI

İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ederken, konuya ilişkin haber akışı İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden oluyor.



Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin atılan sıkı para politikası adımlarına karşın dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.



Dün ABD'de açıklanan verilere göre, yeni konut satışları 759 binle tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 8'e yaklaşmasıyla mortgage başvuruları 1995'ten bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.



Bu durum piyasalarda belirsizlikleri artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceği endişesini destekledi.



ABD ekonomisinin sıcak kalmaya devam etmesi tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,96'ya çıktı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler güçlü kalmaya devam etti.



ECB KARARI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini beklentilere paralel yüzde 4,5'te bıraktı.



ECB açıklamasında gelecekteki faiz kararlarının gerektiği sürece politika faizinin yeterince kısıtlayıcı seviyelerde kalmasını sağlayacağı belirtildi.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI