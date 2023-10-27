Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Ekim 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasının beklenmesine rağmen Ortadoğu'da çatışmaların yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmesiyle üst üste üçüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1986 dolardan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı 1800 lira, çeyrek altın 2 bin 948 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin adımlarına rağmen ABD ekonomisinin dirençli kalmayı sürdürmesi, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.
Dün ülkede açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü ve 2021'in son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetti.
Ülkede dayanıklı mal siparişleri de eylülde aylık bazda yüzde 4,7 ile piyasa öngörülerin üzerinde arttı.
Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantı öncesi ABD ekonomisinde çarkların istenilenden hızlı şekilde döndüğüne işaret eden veriler, bankanın politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutabileceği endişesini güçlendirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler de güçlü kalmayı sürdürdü.
Öte yandan, tahvil piyasalarında oynaklık devam ederken, dün yüzde 4,99'a kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,86 seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Altın Kuru
- Türkiye
- Ons Altın
- Tam Altın
- Çeyrek Altın
- Altın
- Ekonomi
- Gram Altın
- Altın Fiyatları
- Son Dakika Haberleri
- Cumhuriyet Altını