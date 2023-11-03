Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Kasım 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
3 Kasım 2023 sabahında ons altın 1986 dolar seviyesinde yer alırken gram altın 1810 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3034 lira
Yarım altın 6067 lira
Tam altın 12022 lira
Cumhuriyet altını 12085 lira
Gremse altın 30138 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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