Çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu? 20 Kasım 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.830 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 3 bin 150 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.



Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 ve 2 bin seviyelerinin direnç, 1970 ve 1950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI