Çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu? 20 Kasım 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.830 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 3 bin 150 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 ve 2 bin seviyelerinin direnç, 1970 ve 1950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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