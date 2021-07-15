Çikolatada şeker oranı azalacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu işbirliğinde "Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi" hazırlandı.



ÇİKOLATA VE ATIŞTIRMALIK GIDADA ŞEKER ORANI YÜZDE 10 DÜŞÜRÜLECEK



Rehbere göre, çikolota, şekerleme ürünleri, enerji barları, paketli tatlılar, sandviç sosları, fındık-fıstık ezmeleri ve bisküvi çeşitleri dahil olmak üzere pek çok üründe şeker oranı yüzde 10 düşürülecek.



Şeker oranı 2025'e kadar kademe kademe azaltılacak. İşbirliği kapsamında gıda üreticisi firmalar şeker tüketiminin azaltılması için gönüllü taahhütte bulundu.

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