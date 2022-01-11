Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Haftaya yatay başlangıç yapan döviz kurlarında benzer hareketler bugün de devam ediyor.

Dolar/TL 13,81; euro/TL ise 15,67 civarında işlem görüyor.

Geçen hafta piyasalara yaklaşık Fed'in 2022'deki muhtemel faiz kararları damga vurmuştu. Son yayımlanan Fed tutanaklarında erken bir faiz verilmesi sinyalinin alınması doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı. Bunun yanında Omicron varyantının yayılım hızı da endişeyle takip ediliyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 artışla 2.065,70 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 2.065,70 puana yükseldi.

AÇIŞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE OLAĞAN UYGULAMAYA DÖNÜLDÜ



Borsa İstanbul'da 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlayan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı", bugün yerini olağan uygulamaya bıraktı.



Borsa İstanbul pay piyasalarında, açığa satış yapılabilen BIST 50 endeksine dahil işlem sıralarında 20 Aralık 2021-10 Ocak 2022 arasında uygulanan yukarı adım kuralına bugünden itibaren devam edilmeyecek.



Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıya göre, söz konusu işlem sıralarında 11 Ocak 2022'den itibaren olağan uygulamaya geçilecek ve fiyat limitleri dahilinde her fiyat seviyesinden açığa satış emri girilebilecek.



Yukarı adım kuralı, açığa satış işleminin, ilgili payda en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesini zorunlu bırakıyordu.

ŞİRKETLER DE TL DÖNÜŞÜM HESABI AÇABİLECEK



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğleri ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm desteklerinden artık yurt içi yerleşik tüzel kişiler de yararlanabilecek.

Türkiye'de Hazine ihalelerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması beklenecek.