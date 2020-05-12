Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 12 Öayıs 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 12.05.2020 - 07:25

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PİYASALAR

Altın fiyatları ne kadar oldu? (12 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatları ne kadar oldu? (12 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Dolar/TL, 7 liranın üzerindeki seyrine devam ediyor.

Geride bıraktığımız hafta 7,27 ile tarihinin en yüksek seviyelerini test eden kur ardından hızlı bir düşüşe geçmişti. Dolar kuru bugün 7,06'dan işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,63'te yer alıyor.

TVF'DEN 3 KAMU BANKASI İÇİN İHALE (HABERE GİT)

Türkiye Varlık Fonu, 3 kamu bankasının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması için çalışma başlattı.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki corona virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.

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