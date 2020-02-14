Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftayı 6 lira bandında geçiriyor.

Kur, dün 2019 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi kaydederek 6,06'nın üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününe dolar kuru, 6,04 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 6,54'te yer alıyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'NE ERTELEME (HABERE GİT)

MB REZERVLERİ 102 MİLYAR 760 MİLYON DOLAR OLDU

TCMB'nin toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 7 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 394 milyon dolar azalışla 74 milyar 462 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 74 milyar 856 milyon dolar seviyesindeydi.



FED BAŞKANI POWELL: CORONA VİRÜSÜN ABD'YE BİRAZ ETKİSİ OLACAK

Çin'deki virüs salgınında hem ölü sayısı hem yeni vaka sayısı her geçen gün artıyor. 250'den fazla kişinin öldüğü ve bir günde yaşanan en fazla ölüm olarak kayıtlara geçen günün ardından bugün, ölü ve vaka sayısında azalma görüldü. 121 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 90 yeni vaka tespit edildi. Corona virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı ise bin 500'e yaklaştı. Vaka sayısı 65 binin üzerinde.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin’den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek corona virüsün ABD üzerinde de "biraz" etkisi olacağını söyledi.



Küresel piyasalarda ise corona virüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı.



Uzmanlar, yurt içinde Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirterek, artan jeopolitik risklere karşın ABD ve NATO yetkililerinin olumlu açıklamalarının piyasaları desteklediğini söyledi.

Analistler bugün yurt içinde yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmininin izleneceğini belirtirken yurt dışında ABD'de aylık bazda sanayi üretim verisinin; Euro bölgesinde de dış ticaret dengesinin takip edileceğini bildirdi.

UZMAN YORUMU: GÖRÜNÜM İYİLEŞTİKÇE DOLAR GERİ ÇEKİLİR (GERİ SYAIM, 12 ŞUBAT 2020)