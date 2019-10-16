Yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımlar yürürlüğe girdi.
ABD yaptırımlarının beklendiği kadar sert olmayacağı algısıyla dün dolar/TL bir miktar gevşedikten sonra 5,88 seviyesinin üzerinde seyrediyordu.
Dolar/TL bu sabah ise güne yükselişle başladı, 5,92 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL de 6,53 seviyesinde seyrediyor.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,76 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
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