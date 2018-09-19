Merkez Bankası'nın sert faiz artışı sonrasında geçen hafta 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Hafta başından bu yana yükselişte olan dolar/TL bankalararası piyasada 6,40 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 7,45'in üzerinde hareket ediyor.

Piyasalar yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'ı bekliyor. Büyüme, enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik verilere ilişkin yeni öngörüler belirlenecek.