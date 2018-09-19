Merkez Bankası'nın sert faiz artışı sonrasında geçen hafta 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar yeniden yönünü yukarı çevirdi.
Hafta başından bu yana yükselişte olan dolar/TL bankalararası piyasada 6,40 civarında seyrediyor.
Euro/TL ise 7,45'in üzerinde hareket ediyor.
Piyasalar yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'ı bekliyor. Büyüme, enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik verilere ilişkin yeni öngörüler belirlenecek.
Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Merkez Bankası'nın sert faiz artışı sonrasında geçen hafta 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar yeniden yönünü yukarı çevirdi.