Aralık ayına 5.2201 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 29 Kasım 2018 tarihinde 5,1690 lira ile son bir ayın en düşük, 04 Aralık 2018 tarihinde ise 5,3893 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın 'Faiz artırmayın' uyarısında bulunduğu ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında, politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi. Fed Başkanı Powell, siyasi değerlendirmelerin bankanın para politikasına ilişkin kararlarını hiçbir şekilde etkilemediğini belirterek, “Politika kararlarımızın tüm Amerikalı aileleri ve şirketleri etkileyeceğini biliyoruz ve kararlarımızı objektif şekilde sadece en iyi verilere ve analizlere dayanarak vermeye devam edeceğiz” dedi.



Geçtiğimiz hafta %0,8137 değişim gösteren dolar kuru şu an 5,31 TL'denişlem görüyor.

Euro/TL ise 6,05 TL’de yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor....

