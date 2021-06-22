Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında geçen hafta yaşanan yükselişler yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.

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Geçen haftanın tamamında yükselen dolar/TL, bugün 8,79 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL ise 10,45'i gördü.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 2'ye yakın yükselerek Mart 2020'den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydettikten sonra bugün 92.232 seviyesinde. Euro, cuma günü 1.1847 dolar ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 1.1872 dolar seviyesinden işlem gördü.

Yurt içinde önemli bir verinin öne çıkmadığı haftanın ilk işlem gününde, yurt dışında Merkez Bankaları başkanlarının yapacağı açıklamalar izlenecek.