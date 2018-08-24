Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 24 Ağustos 2018 günü 6,08 seviyesinden işlem görüyor.
Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 6,0842'den tamamladı.
Çeyrek altın ne kadar? (24 Ağustos 2018 altın fiyatları)
Euro/TL ise uluslararası piyasada bu sabah 7,03 seviyesinde seyrediyor.
Fed Başkanı Powell Jackson Hole toplantısında konuşacak
Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirten uzmanlar, Powell'ın konuşmasının döviz ve emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Uzmanlar, dolar/TL'de 6,00 seviyesinin destek, 6,1550'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.