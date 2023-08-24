Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ağustos 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ağustos 2023 dolar - euro fiyatları)

, faiz kararı öncesinde yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 27,22, /TL 29,70 seviyesinde hareket ediyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor. Politika faizi iki ayda toplam 9 puan artırılmıştı.

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