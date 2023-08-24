Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ağustos 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar, faiz kararı öncesinde yüksek seyrini koruyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 27,22, euro/TL 29,70 seviyesinde hareket ediyor.



FAİZ KARARI BEKLENİYOR



Piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.



Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor. Politika faizi iki ayda toplam 9 puan artırılmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun