Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mayıs 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL sınırlı yükselişle 19,87 civarında hareket ediyor.



Euro/TL 21,42 seviyesinde işlem görüyor.



Yurt içinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesindeki gelişmeler takip ediliyor.



ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki borç limiti müzakereleri dün de devam ederken, görüşmeler henüz anlaşmayla sonuçlanmadı.



İki tarafın şu an için daha fazla toplantı planlamadıkları yönündeki açıklamalar risk algısını artırırken, analistler, borç limiti krizinin 1 Haziran itibarıyla çözülmüş olması gerektiğine inanmayan Cumhuriyetçiler olduğunu, bu durumun da görüşmelerdeki ilerlemeyi sınırladığını söyledi.



Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını belirtti.



Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,7 puan azalışla 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında kalırken, yeni konut satışları nisanda aylık bazda yüzde 4,1 artışla 683 bine çıkarak beklentileri aştı.



Analistler, para politikasına ilişkin beklentilerin şu an için borç limiti krizine ilişkin haber akışının gerisinde kaldığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 25 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği beklentisinin devam ettiğini bildirdi.



Bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini aktaran analistler, tutanaklardaki gelecek dönem para politikasına ilişkin olası sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun