Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle geriledi.
Dolar dün haftaya 6,30'un üzerinde başlaması sonrasında yönünü aşağı çevirdi. Kur bu sabah 6,10'un altına gerilemesi sonrasında 6,08 civarında işlem görüyor.
Euro/TL de 7,20'nin altında hareket ediyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de gerçekleştireceği temaslar yakından takip ediliyor.
Piyasalar yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyor. Fed'in faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle geriledi.