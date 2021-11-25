Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL kuru dün gün içerisinde 12,85 seviyesine kadar çıktıktan sonra gerileyerek 12,00 seviyesinin altına kadar indi.

Bugün de aşağı yönlü eğilimini sürdüren dolar kuru, güne düşüşle başlamasının ardından 11,99 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL 13,46'dan, sterlin/TL de 15,985'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün 96,9 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün hafif gerileyerek 96,7'de dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1220'den alıcı buluyor.

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Uzmanlar, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına göre bankanın varlık alım hızını daha da düşürebileceğini belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

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