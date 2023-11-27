Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları)

Doların kademeli yükselişi devam ediyor.



Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL, 28,90 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL 31,65 civarında işlem görüyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.



Ortadoğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.



Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın ilk işlem gününde 4,49 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, Efsane Cuma ile başlayacak alışveriş sezonunda talebin ne derece güçlü olacağının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.



ABD'de çarşamba günü açıklanacak büyüme verileri piyasaların takibinde olacak.