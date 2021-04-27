Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 27 Nisan 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 27.04.2021 - 09:14

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

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Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve Merkez Bankası rezervlerine yönelik tartışmalar nedeniyle haftaya 8,40 üzerinde baskı altında başlasa da dün gün sonunu 8,30 altında kapattı.

Dolar kuru bugün 8,28'de, euro/TL ise 10.01'de seyrediyor. 

ABD 10 yıllık tahvil getirisi Fed öncesi geçen ayın zirvesinden aşağıda, yüzde 1,57’de dengelendi. Dolar endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

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Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 17 günlük tam kapanma tedbirlerinin yansımaları ile ABD Türkiye ilişkileri izleniyor.

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