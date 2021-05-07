Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 07.05.2021 - 09:19

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

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Merkez Bankası'nın faizleri sabit bıraktığı para politikası kararı ve sıkı duruşun süreceği mesajları sonrası yeniden 8,30'un altına gerileyen dolar kuru, haftanın son gününe benzer seviyelerden başladı.

Dolar/TL, 8,27-8,28'lerde seyrederken; euro/TL 10 lira seviyelerinde yatay seyirde.

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ABD'de haftanın en önemli verisi olan istihdam verileri piyasalar tarafından yakından izlenecek. Veriyle birlikte salgın sonrası ABD ekonomisinde güçlü toparlanma sinyallerinin devam ettiğine dair işaretler aranacak. ABD verisinde istihdamın 1 milyon artması ve işsizliğin yüzde 5,8'e inmesi bekleniyor.

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