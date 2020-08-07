Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Temmuz ayı boyunca dolar/TL'de devam eden yatay seyir son haftalarda yerini Türk Lirası'nın değer kaybına bıraktı.

Dün TL'de yaşanan sert değer kayıpları sonrası güne 7,07 liradan başlayan dolar/TL kademeli olarak önce 7,20 TL'ye, ardından 7,31 liraya kadar çıkarak yeni zirvesini gördü.

Merkez Bankası rekor sonrası, "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" açıklamasında bulundu.



Açıklamanın ardından kur, saat 18.00 sıralarında 7,30 seviyesinde hareket etti.



Haftanın son işlem gününde ise kur 7,28 seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda euro 8,59 lira seviyesinde işlem görüyor.

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İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ

Bankalar Birliği ev sahipliğindeki toplantıda Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankaların genel müdürleri, ekonomideki gelişmeleri ve piyasalara yansımasını değerlendirildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda pandemi sürecinde alınan önlemlerle çeşitli kesimlere sağlanan kaynağın geri çekilmesi sürecinde enflasyonist baskı azalacak. Fonlama maliyetleri artacak. Kredi maliyetlerinin artacağı bu süreçte mevduat faizlerinde de artış olacak. Ekonomi yönetimi ve bankacılar, toplantıda, bu süreçlerin piyasalara etkilerini değerlendirdi.

MERKEZ BANKASI VE BDDK'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?