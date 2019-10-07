Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de aynı seviyelerde başladı. Kur, bu sabah 5,71 TL'den işlem görüyor.
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Euro/TL ise 6,27 TL'de yer alıyor.
Merkez Bankası'nın açıklayacağı 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu söyledi.
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