Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ocak 2020 güncel dolar - euro fiyatları)

Dün Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırılması ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL ise, yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,9150'den kapanış gerçekleştirdi.



Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,89 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL de 6,55'te seyrediyor.

Uzmanlar, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırıldığını, düşüşün ivme kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın destek, 5,95'in ise direnç konumunda takip edileceğini söyledi.



ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini kaydetti.



VİDEO: 2020 YILINDA YATIRIM SEPETİNDE NELER OLMALI?

