Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ocak 2020 güncel dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 9 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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ALTINDA DÜŞÜŞ

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Dün Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırılması ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL ise, yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,9150'den kapanış gerçekleştirdi.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,89 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL de 6,55'te seyrediyor. 

Uzmanlar, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırıldığını, düşüşün ivme kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın destek, 5,95'in ise direnç konumunda takip edileceğini söyledi.

ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini kaydetti.

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