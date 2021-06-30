EBRD, Türkiye'nin 2021'de yüzde 5,5 büyümesini bekliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD), faaliyet gösterdiği bölgelere ilişkin açıkladığı "EBRD Ülkelerinde Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporunda, büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.



Bu yıl Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 4,2 ekonomik büyüme tahmininde bulunan EBRD, Ekim 2020'de bu oranı yüzde 3,6 olarak açıklamıştı.



EBRD'nin söz konusu ülkelerde 2022 için ekonomik büyüme öngörüsü ise 3,9 oldu.



AŞILAMANIN HIZ KAZANMASI EKONOMİK BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR



Ekonomik büyüme tahminlerinin revize edilmesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamanın hız kazanması, sanayi üretimi ile perakende satışlarındaki toparlanma ve söz konusu ülkelerdeki seyahatlerin artışı oldu.



TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ



Banka, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 büyüyeceğini öngördü. Bu oran, Ekim 2020'deki öngörüye göre yüzde 0,5 yukarı yönlü revize edildi.



Türkiye'nin 2022'de ise yüzde 4 seviyesinde ekonomik büyüme göstereceği tahmin ediliyor.



Raporda, Türk ekonomisinde bu yıl için öngörülen büyümede ihracatın artması etkili olurken, hane halkının zayıf mali durumunun iç talebi sınırlandırdığı, turizmde beklenenden daha yavaş toparlanma olabileceği kaydedildi.



EBRD bu yıl ekonomik büyümenin Orta Asya ülkelerinde yüzde 4,5, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinde yüzde 4,8, Doğu Avrupa ve Kafkasya'da yüzde 2,8, Rusya'da yüzde 3,3, Güney Doğu Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 5,2, Doğu Akdeniz'de yüzde 3,5 ve Batı Balkanlar'da yüzde 5,2 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.



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