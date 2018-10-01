Enerji fiyatlarında maliyet artışlarına bağlı düzenlemeler devam ediyor.

BOTAŞ, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyat tarifelerini yeniden belirledi.

Buna göre, doğalgaz fiyatı, konutlar için yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5 oranında arttı.

EPDK da elektrik fiyat tarifesinde artış yaptı. Elektrik fiyatları da doğalgaz gibi, konut için yüzde 9, sanayi için yüzde 18.5 oranında arttı.



AĞUSTOS VE EYLÜLDE DE ARTMIŞTI

BOTAŞ, konutta kullanılan doğalgazı ağustos ve eylül aylarında da yüzde 9 oranında arttırmıştı.

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