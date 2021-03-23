Elon Musk ve Jeff Bezos’un arasındaki kan davasını başlatan yemeğin fotoğrafı ortaya çıktı

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın birlikte yemek yerken görüldüğü çok nadir bir fotoğraf gün yüzüne çıktı. 17 yıl önce çekilen fotoğraf, iş dünyası bülteni The Hustle yazarı Trung Phan tarafından bu ayın başında Twitter’da paylaşıldı.

EZELİ REKABETİN BAŞLANGICI



Söz konusu yemeğin milyarder iş insanları ve uzay şirketleri SpaceX ve Blue Origin arasındaki uzun süredir devam eden ezeli rekabetin başlangıcı olduğuna inanılıyor.



1/ In 2004, Elon Musk and Jeff Bezos met for a meal to discuss space.



It was one of their few in-person interactions.



The conversation they had perfectly captures the different approaches they've taken to space exploration.



Here's the story 🧵 pic.twitter.com/g8hAsEj3d4 — Trung Phan 🇨🇦 (@TrungTPhan) March 1, 2021

"BEZOS, YANLIŞ AĞACA HAVLIYOR"

Bununla brilikte Bezos, yemekte konuşulanlar ile igli halka açık bir şekilde tartışmasa da Musk, "Uzay Baronları:Elon Musk'tan Jeff Bezos'a Evreni Kolonileştirme Serüveni” adlı kitap için yazar Christian Davenport’a oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:



“Bezos, roketler hakkında yanlış ağaca havlıyor. SpaceX'in Bezos'un önerdiği fikirlerin birçoğunu "aptal" olarak niteledi. Aslında, ona (Bezos’a) iyi bir tavsiye vermek için elimden gelenin en iyisini yaptım, ama o büyük ölçüde görmezden geldi.”

Musk ayrıca, Phan'ın paylaşımınına da yanıt vererek, " Vay be, aradan 17 yıl geçmiş" ifadeleriyle yetindi.



Diğer taraftan Bezos, Tesla’nın Mars'a insan gönderme hedefine ilişkin üstü kapalı eleştirilerinde bulunurken, Musk da Amazon'un bazı ticari girişimlerinde darbelere maruz kaldı ve Bezos'u birden fazla kez "taklitçi" olarak nitelendirdi. SpaceX ve Blue Origin ayrıca yetenekli çalışanlar, patentler, NASA sözleşmeleri ve fırlatma rampalarına erişim konusunda sürekli rekabet etti.



Son birkaç aydır Bezos ve Musk, dünyanın “en zengin insanı unvanı” için de mücadele ediyor. Amzon’un kurucusu 181 milyar dolarlık servetiyle şu anda 1. sırada yer alırken, Musk yaklaşık 170 milyar dolarlık net serveti ile 2. sırada yer alıyor.

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