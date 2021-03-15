Elon Musk'ın kısıtlamalara aykırı olarak açtığı Tesla fabrikasında Covid-19 salgını

Washington Post gazetesi’nin haberine göre, Elon Musk’ın sahibi olduğu California’daki Tesla fabrikasının eyaletteki sağlık düzenlemelerine aykırı olarak geçen Mayıs ayında yeniden açılmasının ardından 450’den fazla işçide Covid-19 tespit edildi.



Fremont ilçe verilerine göre 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, Mayıs ayında 125 olan vaka sayısı yedi ayın ardından 450 nin üzerine çıktı.



Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli araçlarını üreten Tesla'nın fabrikası, Covid-19’un ayılmasını durdurmak amacıyla geçen yılın Mart ayında kapatıldı. Bir dizi komşu ilçeden gelen büyük işgücü nedeniyle fabrikanın potansiyel bir salgın baştabileceğine dair endişeler bulunuyordu.



FABRİKAYI GEÇEN MAYIS AYINDA KANUNSUZ BİR ŞEKİLDE AÇTI

Ancak, milyarder girişimci Musk, Covid-19’un ciddiyetini defalarca küçümsedi. Geçen Mayıs ayında ise yöneticilerine fabrikanın yeniden açılmasını emretti ve yerel yetkilileri cesaretleri varsa kendisini tutuklamaya davet etti. Ancak, Fremont'un ilçesinin bağlı bulunduğu Alameda County, pozitif Covid-19 vakalarını il sağlık departmanına bildirmek de dahil olmak üzere, belirli kamu güvenliği önlemlerine uyması koşuluyla Tesla ile yeniden açılmasına izin veren bir anlaşma yapmayı kabul etti.



Öte yandan Tesla, geçen yıl çalışanlara Covid-19 nedeniyle kendilerini güvende hissetmezlerse evde kalabileceklerini açıklamış, ancak Haziran ayında kararından sönerek işe dönmeyen çalışanların kovulacağını söylediğinde de sert bir şekilde eleştirilmişti.

İŞ GÜVENLİĞİ NEDNEİYLE DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ



Bununla birlikte, Tesla çalışanları yıllardır Fremont fabrikasındaki güvensiz çalışma koşullarından şikayetçi oldular. Ayrıca Forbes, 2019'da Tesla'nın. İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi tarafından rakiplerinden çok daha fazla işyeri güvenliği soruşturması ve para cezası biriktirdiğini duyurdu. Otomobil üreticisi, geçen yıl medya ilişkileri ekibini feshetti ve medyanın yorum taleplerine yanıt vermedi.



Diğer taraftan, Tesla hisseleri son 12 ayda S&P 500 endeksinde yüzde 530'dan fazla yükseldi.

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