Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 12 yıl bakanlığını yaptığı Mehmet Şimşek ile görüşmesini, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi köşesine taşıdı:

"Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ile görüşmesi ise farklı bir havada cereyan ediyor. Mehmet Şimşek de Ali Babacan gibi ekonomi yönetiminde başarılı bir isim. AK Parti'de siyasete atılmadan önce Merril Lynch'in parlak stratejistlerinden biriydi. 12 yıl bakanlık yaptıktan sonra şimdi Qinvest'te üst düzey bir görev üstlendi. Hayatı Londra, Doha ve New York arasında geçiyor. Ailesi nedeniyle bir ayağı Ankara'da.

Görüşmede Erdoğan, Şimşek'e ekonominin başına geçmesi yönünde bir teklifte bulunmuyor. Çünkü daha önceden aracılar vasıtasıyla nabzını yoklamıştı. AK Parti cephesinden edindiğim izlenime göre verimli bir görüşme gerçekleşmiş. Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış. Şimşek'e 'zaman zaman bir araya gelelim' demiş. Şimşek de12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan'a teşekkür etmiş.

Yani Erdoğan'dan bakanlık teklifi yok. Şimşek'in de bu teklifi reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Şimşek'in görevinden ayrılıp yeniden kabineye girmek gibi bir düşüncesi yok. En az 1,5-2 yıl Qinvest'teki görevini sürdürmekte kararlı olduğu söyleniyor. İki saat süren Erdoğan - Şimşek görüşmesi olumlu izlenimlerle sonuçlanıyor..."