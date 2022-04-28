Esat Karlıdağ: Lojistik sektörü ülke ekonomisinin gelişmesini sağlayacak

Dış ticarette rekabetin ekonomi açısından önemli olduğunun altını çizen Logesa Lojistik Kurucusu Esat Karlıdağ, "Günümüz dünyasında dış ticareti başarılı bir şekilde yapan pek çok firma var. Bu firmaların dış ticaretteki başarısının temel nedenlerinden bir tanesi, lojistik sektörünün vermiş olduğu destek.

Artık birçok firma, ülke dışına satış yaparken lojistik firmalarından destek alıyor ve ürünlerini tam zamanında müşteri ile buluşturma şansı elde ediyor. Gerek üretim artışının sağlanabilmesi gerekse üretilen ürünlerin hedef konuma zamanında ulaştırılabilmesi; gelişmiş bir tedarik zincirini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada lojistik sektörünün devreye girdiğini ve dış ticarette firmaların gelişim yaşamasını sağladığını belirtebiliriz" dedi.



"LOJİSTİK SEKTÖRÜ İŞLETMELERE REKABET GÜCÜ VERİYOR"



Dış ticarette lojistik sektörünün katkısının farklı açılardan değerlendirilebildiğini belirten Logesa Lojistik Kurucusu Esat Karlıdağ, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Üretim için ilk olarak gerekli hammaddelerin ithal edilmesi gerekir. Bu süreçte hammaddelerin zamanında ülkeye girmesi oldukça önemli. Lojistik sektöründeki gelişmeler sayesinde artık bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Hammadde temin edildikten sonra ise üretim ve dağıtım aşamaları geliyor. Dağıtım aşamasında da güçlü bir tedarik zincirinin çok önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Üretilen ürünün yurt dışına çıkarılmasında çeşitli prosedürlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ürünlerin hedef konuma zamanında ulaştırılması, firma ve marka değerinin artmasını sağladığı için güçlü tedarik zinciri, başarılı ticaretin temeli olarak düşünülebilir."



Lojistik sektörünün işletmelere dış ticarette rekabet gücü verdiğini belirten Esat Karlıdağ, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Dış ticaret, sektör içerisinde yer alan firmalar için oldukça önemli. Dış ticarette rekabet noktasında ise farklı hususların ön plana çıktığını söylemek olanaklı. Daha önce de belirttiğimiz üzere firmaların dış ticarette etkili bir şekilde rekabet edebilmesi için başarılı bir tedarik zincirine ihtiyaç var. Biz de şirket olarak bu konuda uzman desteği sağladığımıza inanıyoruz."