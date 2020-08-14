Evden çalışma yaygınlaşıyor (İş ilanları sayısı 2,8 kat arttı)

Corona virüs salgını iş hayatına da hızlı bir değişim getirdi. Evden/uzaktan çalışma kavramı kalıcı olma emareleri göstermeye başlarken, bu şekilde çalışacak eleman arayan iş ilanlarının sayısı 3 kata yakın arttı.

NTV Haber 14.08.2020 - 13:06

Evden çalışma yaygınlaşıyor (İş ilanları sayısı 2,8 kat arttı)

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Evden çalışma tarihleri corona virüs salgınının devam etmesiyle sürekli ileri bir tarihe erteleniyor.

Kariyer sitesi Linkedin'in 18 ülkede yayımlanan iş ilanlarını inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, uzaktan/evden çalışacak eleman arayan iş ilanlarının sayısı mayıs sonu itibarıyla mart başına göre 2.8 katına çıktı.

Ülkelere göre bakıldığında 4,9 kat artışla Brezilya ilk sırada geliyor. Onu 3,8 kat artışla İspanya ve Birleşik Krallık, 3,5 kat artışla Hollanda, 3,4 kat artışla Avustralya izledi.

Uzaktan çalışma imkanı sunan ilanlara başvurular mesleklere göre incelendiğinde ise en büyük artış 'Müşteri Destek Temsilcisi' alanında yaşandı. Bu işi evden yapmaya imkan veren ilanlara gelen başvurularda yüzde 112 artış yaşandı.

Bunu yüzde 89'luk artışla 'Pazarlama Uzmanı' takip etti.

Dünya genelinde uzaktan çalışmaya geçen şirketler bu değişimden memnun.

Maliyetlerdeki düşüş ve daha geniş bir yetenek havuzuna erişim sağlayabilmeleri birçok şirketin uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmesine yol açıyor.

Araştırmaya göre insanlar da evden çalışmaya giderek alışıyor.

İlk dönemlerde çocuklar veya evcil hayvanlar dikkat dağıtıp toplantıları bölebiliyordu ancak zamanla bu zorluklar da aşıldı.

VİDEO: EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?-ARŞİV

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