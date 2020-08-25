Facebook, Fransa'da geçmişe yönelik 106 milyon euro vergi ödeyecek

Fransız makamları, Facebook'un geçmiş 10 yıllık hesaplarını inceledi. Bu denetim sonrası şirket, geçmişe yönelik vergi ve cezalar olmak üzere 106 milyon euro ödeme yapmayı kabul etti.



"VERGİ MAKAMLARI İLE YAKIN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Bir Facebook sözcüsü, Fransız vergi makamlarının 2009 ile 2018 yılları arasındaki hesaplarda bir denetim gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Bunun sonucunda Fransız makamlarıyla 106 milyon euro ödeme yapma konusunda anlaştık" dedi.

Facebook, 2019'da Fransa'da 8,5 milyon euro vergi ödedi. Bu, bir önceki yıl olan 2018'deki ödemeden yaklaşık yüzde 50 oranında daha fazla.

Şirket sözcüsü, "Vergi yükümlülüklerimizi ciddiye alıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda borçlu olduğumuz vergilerimizi ödüyoruz. Tüm dünyadaki vergi makamları ile yakın bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



FRANSA DEV ŞİRKETLERDEN FAZLA VERGİ İSTİYOR

Fransa, bir süre önce Facebook, Apple, Alphabet (Google), Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin çok az vergi ödediğini öne sürmüştü. Ülke, bu şirketleri uluslararası vergi kurallarını gözden geçirmeye zorlamıştı.

Şu anki uluslararası vergi kuralları, yasal olarak şirketlerin Avrupa'daki yerel pazarlarda ürettikleri satışları kendi bölgesel merkezlerine aktarmalarına izin veriyor. Birçok şirket, düşük kurumlar vergisi oranları nedeniyle İrlanda'da bölgesel merkezlerini kuruyor.

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