Fed ekonomiye destek amaçlı yeni tedbirler açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed ekonomiye destek sağlamak amacıyla yeni tedbirler açıkladı.

Fed, kötü durumdaki ABD ekonomisini desteklemek için, aralarında borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturmak dahil geniş çaplı ikinci dalga tedbir paketi açıkladı.

HAZİNE TAHVİLİ VE MORTGAGE DESTEKLİ MENKUL KIYMET ALIMI YAPACAK



Fed'in açıklamasında,

"Piyasa işleyişini sorunsuz hale getirmek ve para politikasının daha geniş finansal koşullara ve ekonomiye etkin yansımasını sağlamak için hazine tahvilleri ve devlet dairelerinin mortgage destekli tahvillerini ihtiyaç duyulan miktarda satın alacaktır ve aynı zamanda devlet dairelerinin ticari mortgage destekli menkul kıymetlerini de alacaktır" denildi.

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