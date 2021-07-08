Gates Vakfı'ndan Covid-19 ilacı geliştirmeyi amaçlayan şirkete 1,5 milyon dolar

Yapay zeka kullanarak ilaç geliştiren Oxford merkezli şirket Exscientia, yeni mutasyonlar ve başka Sars virüslerine karşı da etkili olacak Covid-19 tedavisi geliştirmek için Bill&Melinda Gates Vakfı'ndan 1,5 milyon dolar aldı.



Gates Vakfı'ndan fon alan şirket, 12 ay içinde ilaç geliştirmeyi daha sonra da klinik test gönüllüleri çağırmayı hedefliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre şirket, yapay zeka teknolojisini kullanarak Sars-CoV-2'nin proteaz enzimini hedef alan, bu şekilde corona virüsün çoğalmasını engelleyen yeni bir engelleyici sınıfı üzerinde çalışıyor. Geliştirilen engelleyici molekülleri bir hapa koyularak Covid-19 ile mücadele edecek. Tedavinin yeni mutasyonlar ve başka corona virüslerde de etkili olması umuyor.



Projede 15 biyolog, kimyager ve yapay zeka uzmanı yer alacak.