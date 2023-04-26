Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
26 Nisan sabahında ons altın 1995 dolar, gram altın ise 1246 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da güncel altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 2 bin 280 lira
Yarım altın 4 bin 533 lira
Cumhuriyet altını 8 bin 997 lira
Gremse altın 22 bin 224 liradan el değiştiriyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.