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Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 5 bin 600 megavatı bulduğunu belirterek, "Güneş enerjisinde bin megavatlık kurulu güç, yılda 110 milyon dolarlık gaz ithalatını önlüyor. Güneş enerjisi santrallerinin ömrünün 30 yıl olduğu düşünüldüğünde, mevcut kurulu güçle 30 yılda ithal yakıtlara harcanabilecek 18 milyar doları ülkemizin kasasında tutmuş olacağız." dedi.



TG Expo Uluslararası Fuarcılık ve GENSED tarafından 11-13 Mart 2020'de Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Solar İstanbul 2020 Konferans ve Fuarı" için gerçekleştirilen toplantıya, TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Gazioğlu ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erinç Kısa, Konar Enerji Üst Yöneticisi ve GENSED Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir katıldı.



Demirdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, "Geleceğin Yeni Teknolojileri" temasıyla düzenlenecek fuarla, tüm sektörü bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Türkiye'nin güneş enerjisinde büyük gelişme kaydettiğini aktaran Demirdağ, 2014'te güneş enerjisindeki kurulu gücün 40 megavat seviyesinde olduğunu anımsattı.



Demirdağ, şu anki güneş enerjisi kurulu gücünün 5 bin 600 megavatı bulduğuna dikkati çekerek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın da açıkladığı üzere, güneş enerjisinde bin megavatlık kurulu güç, yılda 110 milyon dolarlık gaz ithalatını önlüyor. Güneş enerjisi santrallerinin ömrünün 30 yıl olduğu düşünüldüğünde, mevcut 5 bin 600 megavat seviyesindeki kurulu güçle 30 yılda ithal yakıtlara harcanabilecek 18 milyar doları ülkemizin kasasında tutmuş olacağız. Ülkemizde şu anda planlanmış yatırımlarla 40 bin megavata kadar güneş enerjisi kapasitesine ulaşılabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.



Öte yandan, sektördeki potansiyelin yatırıma dönüştürülmesi için desteklenmesi gerektiğini kaydeden Demirdağ, Türkiye'de şu anda kullanılan güneş panellerinde de önemli yerlilik oranına ulaşıldığını dile getirdi.



Demirdağ, sektörün bu panelleri yalnızca Türkiye'de kullanmadığını aynı zamanda pek çok ülkeye de ihracat yaparak ekonomik hareketlilik yarattığını anlattı.



Türk şirketlerin de İspanya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerde güneş enerjisi yatırımlarına başladığını belirten Demirdağ, bu şirketlerin uluslararası sermayeden pay almaya başladığını söyledi.