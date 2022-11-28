İBB burs başvuru sonuçları 2022: İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adı altında öğrencilere sağlanan burs imkanı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruda bulunan binlerce öğrenci, İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci tarafından beklenen burs başvuru sonuçları için tarihler merak ediliyor.



Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarının, bu yılda kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında açıklanması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?



İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

İBB.BURS.BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN