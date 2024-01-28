İBB bursu 2. taksit ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? 2024 İBB bursu ne kadar?

2023-2024 İBB bursu için ödeme tarihleri araştırılmaya başladı. İstanbul okuyan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler, 2. taksit ödemeleri için tarih bilgisi sorguluyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak?

İBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil.



Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

