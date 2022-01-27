İSO'dan İstanbul'a teşvik talebi

İSO Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısı, "Ekonomimizin ve İhracatımızın Kalbi İstanbul'da Sanayimizin Üretim ve Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Yeni Strateji ve Gelişim Önerileri" ana gündemi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantıda yaptığı konuşmada, çağlar boyunca ticaret ve üretim şehri olan İstanbul'un, bugün de kendine has sosyoekonomik yapısıyla Türkiye'nin sanayi, ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olmayı sürdürdüğünü aktardı.



İstanbul'un Türkiye GSYH'sinin yüzde 30'unu ürettiğini, sahip olduğu liman ve lojistik kapasitesiyle ihracatın yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğini ve geçen yıl 100 milyar doları aşan bir ihracat performansına imza attığını belirten Bahçıvan, buna karşılık sanayi sektörünün giderek kenti terk ettiğini kaydetti.

ŞEHRİN YÜZDE 1,6'SI SANAYİ ALANI



Bahçıvan, özetle şunları söyledi:



"Dünyanın birçok ülkesinden fazla olan genç nüfusu, hızla büyüyen iç pazarı, yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik alanlarındaki öncü ruhu, dinamik özel sektörüyle büyük bir ekonomik güç haline gelen şehrimiz, genç nüfusu sayesinde gelecek için de büyük bir potansiyeli barındırıyor. Tüm bu olguları sıraladıktan sonra İstanbul sanayisinin daha ayrıntılı bir röntgenini çektiğimizde ise karşımıza iki gerçek çıkıyor.

Birincisi, İstanbul, sanayi kaynaklı ekonomik getirisini kaybediyor. 2004'ten 2020'ye 16 yıllık süre zarfında, sanayi sektörünün İstanbul gayri safi hasılası içindeki payında yaklaşık yüzde 4'lük bir azalma söz konusu.

Bir diğer gerçek ise ülkemizde sanayi gayrisafi hasılasının neredeyse dörtte birini üreten İstanbul'da, sanayi alanlarının il toplam alanının yüzde 1,6 gibi küçük bölümünü oluşturduğunu görüyoruz.

Bu tespitlerin akabinde teşhis için şu soruyu sormamız gerekiyor; sanayi neden İstanbul'u terk ediyor? Elbette en basit tabiriyle bir ağ gibi İstanbul'u kuşatan plansız konutlaşma ve bunun etrafında oluşan farklı ticari yatırımların sanayi alanlarının yerine inşa ediliyor olması bu sorunun en özlü yanıtıdır."



Söylemlerde genellikle sanayi sektörünün negatif çevresel etkisinin dile getirildiğini aktaran Bahçıvan, "Fakat konutlaşmanın getirdiği çevresel etkilerin bu seviyede tartışılmadığı da bir gerçek. Hiç unutmamalıyız ki üretmeden ya da başkasının ürettiğini tüketerek kalkınmamız mümkün değil. Dolayısıyla acilen İstanbul'da yeni sanayi alanları üretmeli, birikimli, nitelikli ve deneyimli sanayicilerimizin şehri terk etmelerine izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.



YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜ İSTANBUL'DA



Erdal Bahçıvan, İstanbul sanayisinin geleceği için çok önemli olan teşvikler konusuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İstanbul, ülkemizde hem girişimciliğin hem de teknolojinin ve yetişmiş insan gücünün başkenti olarak büyük bir potansiyele ev sahipliği yapıyor. Ne var ki bu özelliğine rağmen İstanbul sanayisi artık çok özel projeler haricinde yüksek teknoloji üretimine yönelik teşviklerden yararlanamaz hale gelmiş durumda. Bunun son örneğini geçtiğimiz yıl hayata geçen ve kredi garanti mekanizmasıyla desteklenen İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Programı'nda gördük.



Bizler sanayileşmede çeşitli nedenlerle daha az yol alabilmiş Anadolu illerimizin daha ileri ve güçlü bir sanayiye kavuşması için desteklenmesinden mutluluk duyabiliriz. Ancak ne var ki İstanbul'un en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik teşviklerden mahrum bırakılmasının da büyük bir potansiyeli heba edebileceğinden endişe duyuyoruz. Zira her şeyden önce ülkemizde yüksek teknoloji ve katma değer üretiminde rol üstlenecek yetişmiş insan gücü altyapısını şu an İstanbul dışındaki büyük şehirlere çekmek bile ne yazık ki büyük maliyetlere katlansanız bile mümkün değil.

Bu nedenle hedeflerimize doğru yol alabilmek için gerçekçi olmak zorundayız. Yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme, yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarındaki yeni yatırımlar için İstanbul'un teşvik kapsamından çıkarılmaması, hatta daha fazla desteklenmesi büyük bir önem taşıyor."

LOJİSTİK SEKTÖRÜ REKABETTE ÖNEM KAZANDI



İstanbul’un ekonomik potansiyelini daha iyi kullanabilmek açısından bir diğer kritik konunun da lojistik altyapısı olduğunu vurgulayan Bahçıvan, "Pandemi sonrası gelişen yeni ticaret fırsatları ve özellikle e-ticaretin büyümesi ile lojistik sektörü küresel rekabette ayrı bir önem kazandı.

Son yıllarda bu alana yapılan yatırımların, tedarik zincirlerinde elde ettiğimiz kazanımlarda önemli rolü olduğu açık. Büyük hedeflere sahip, genç nüfusu yüksek bir Türkiye için orta gelir tuzağını ve düşük büyümeyi artık kabul edilemez görüyoruz. O halde ülkemiz, güçlü bir sanayi ülkesi olma yolunda katma değerli üretime odaklanmak zorundadır" ifadelerini kullandı.